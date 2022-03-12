İsmailağa Cemaati'ne kıyak: Kaçak yapıları yasal hale getirildi

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın İstanbul Sancaktepe'de yaklaşık 12 dönümlük arazi üzerinde bulunan merkezi ile 5 blokluk dershane, yatakhane ve aşevinden oluşan binalarının imar sorunu çözüldü.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, vakfın kendine ait olan bitişik 2 parselde inşa ettiği binaların, 4 dönümlük bölümündeki kısmı imarına aykırı olarak yapılmıştı. Çünkü vakfın binaların bir kısmını yaptığı 4 dönümlük parsel, planlarda “açık-kapalı semt spor alanı” olarak işaretliydi.

Üst ölçekli planları, itirazlar ve mahkemelerce verilen iptal kararları nedeniyle yıllarca İBB Meclisi'ne gidip gelen vakıf arazisinin alt ölçekli planları, AKP'li Sancaktepe Belediye Meclisi'nin Mart ayı oturumlarında gündeme geldi ve parsel yasal kılıfına kavuştu.

Plan değişikliği ile 3 bin 471 metrekaresi Hiranur Vakfı'na ait olan ve yaklaşık 740 metrekaresi hiçbir mülkiyete konu olmayan tescil dışı alanla birlikte toplam 4 bin 210 metrekarelik alanın “açık kapalı semt spor alanı” olan fonksiyonu iptal edilerek özel eğitim tesisi alanına alındı.

Plan raporunda, parsel üzerinde vakfa ait yapıların bulunduğu da kaydedildi. Plan değişikliğinin gerekçesinde “Vakfa ait yapının kalitesini arttırmak, fonksiyon bütünlüğünü sağlamak, bölgede daha erişilebilir olmasını ve yüksek kullanım oranına ulaşması amaçlanmaktadır. İşlev bütünlüğünü korumak alanın kamu yararına kullanımını arttıracaktır” denildi.

Plan değişikliği kabul edildi

Yükseklik 5 kat olarak önerilirken, parsele yurt, okul, pansiyon yapılabilmesi için plan notu eklendi. Teklif, 10 Mart tarihli meclis oturumunda oya sunuldu. CHP grubu teklife; kişilere, kurumlara özel rant sağlandığı gerekçesi ile ret oyu verdi. Plan değişikliği oyçokluğuyla kabul edildi.