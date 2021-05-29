İsmailağa Cemaati'nden Sedat Peker açıklaması

İsmailağa Cemaati ülkücü mafya Sedat Peker'in paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cemaatimizin ismini illegal yapılanmalar, mafya ve çete organizasyonlarıyla bir araya getirmeye ve kamuoyunu bu minvalde yönlendirmeye yönelik yapılan art niyetli sözde haberler, amacı yıllardır değişmeyen belli odakların beyhude çabasından ibarettir" denildi.

Peker 2015’te, Erdoğan’a destek için Rize’de bir miting düzenlemiş mitingin adına “teröre lanet mitingi” denilmişti. Peker mitinge, İsmailağa Cemaati’ne mensup Muhammet Gül isimli bir şahısla birlikte gitmişti.