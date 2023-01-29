İsmailağa cemaatindeki hakaret davasında karar çıktı

İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu ile 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasındaki hakaret davasında karar açıklandı.

Mahkeme, Ünlü'ye hakaret ettiğine hükmederek Ustaosmanoğlu’na 87 günlük adli para cezası verdi.

'Zina edenler ve Rasputin'

Artı Gerçek'in haberine göre; aynı zamanda Kökler Derneği’nin de başkanı olan Saadettin Ustaosmanoğlu, 14 Aralık 2020 günü, derneğin Youtube hesabı üzerinden bir yayın yaptı. Ustaosmanoğlu’nun “Zina Edenler ve Rasputin” başlıklı 16 dakikalık videosunun tamamına yakını Ünlü’ye yönelikti.

Ünlü, videoda doğrudan ismi anılmasa da yayının kendisine yönelik olduğu iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Videoda Ünlü’ye yönelik “Çakal, kadınlarla, ayetleri vesile ederek aşna fişna eden tipsin sen” diyen Ustaosmanoğlu yayında bu kişiye yönelik, “Rasputin, gerzek, ahlaksız, mayın eşeği, rezil köpek, pislik, şerefsiz, şarlatan, salak herif, medya maymunu…" gibi ifadeler kullanılıyordu.

'Fikirlerine yönelik söyledim'

Anılan ifadelerin yer verildiği savcılık başvurusunda, Ustaosmanoğlu’nun ‘Hakaret’ suçu işlediği öne sürüldü. Yürütülen soruşturma sonrası Ustaosmanoğlu hakkında dava açıldı. Ustaosmanoğlu ise yaptığı savunmada “Bu cümleleri söylememin sebebi Ahmet Mahmut Ünlü'nün ismi ve şahsıyla ilgili değildir. Şayet öyle olsaydı şahsın toplumdaki itibarını zedelemek için kendi ismini kullanırdım. Şahsın, mukaddesat üzerinden yaptığı istismarlar geniş kitleleri rahatsız ettiğinden buna mani olmak niyetiyle üstü kapalı ifadelerde bulundum. Buradaki niyetim asla ve katiyen şahsın kendisi değil yanlış fikirleridir" dedi.

Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi, geçen ay kararını verdi. Ustaosmanoğlu’nun hakaret suçu işlediğine hükmeden mahkeme, 87 günlük adli para cezası verdi. Kesin olarak verilen kararda yargı yolu kapalı.