İsmailağa cemaati üyesi: Yoksulluğun nedeni günahlarımızdır

İsmailağa cemaati üyesi Ahmed, İsmailağa Cemati’nin internet sitesinde yayınlanan "Yoksulluk ve Bereketsizlik Sebepleri" başlıklı konuşmasında "Fakirliğin, yoksulluğun genel nedeni bizlerin günahlarıdır" dedi.

Polat, "Bir kere bunu bilelim. Yapmış olduğumuz hatalar, kusurlardır, Allah’a isyanlardır, Rabbimize karşı olan nankörlüğümüzdür. Rabbimiz nimete şükretme durumunda artırmayı, nimetlerine nankörlük edilmesi durumunda ise benim azabım şiddetlidir diyerek o nimetin elimizden gidecek olduğunu söylüyor. Bir insanın mesela evladına ölsün diye beddua etmesi fakirlik sebebidir. ‘Allah senin canını alsın’ der bazı anne babalar. Sakın, asla beddua etme, bu fakirlik ve yoksulluk sebebidir. Çocuğun elinden gidecek, çocuk fakirliği, çocuk yoksulluğu, o bir nimettir sonuçta. Allah bu nimeti senden alabilir” ifadelerini kullandı.