İsmailağa Cemaati 'Cübbeli Ahmet'e sahip çıktı

'İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından başlayan 'post' kavgası büyürken, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik 'kaset' tehdidine cemaat yönetimi de tepki verdi.

www.ismailaga.org sitesinde 'İsmailağa İstişare Heyeti' imzasıyla bir açıklama yayınlandı.

"Cübbeli Ahmet Mahmut şeyhliğini açıkla da kasetlerini patlatalım" sözlerine yer verilmeden sadece Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu’nun adının anıldığı açıklamada "Cemaatimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bir zamanda, cemaatimizin kıymetli hocalarını zan altında bırakan açıklamalarda bulunarak cemaatimiz içinde post kavgası varmış havası estirilmesi bizi son derece üzmüştür. Nitekim iddialarda adı geçen Cübbeli Ahmet Hocamız da ittifak hususunda görüşlerini İsmailağa İstişare Heyetimiz ile görüşmesinde dile getirmiş ve sohbetinde kamuoyuyla paylaşmıştır" ifadeleri yer aldı.

'Açıklama yapma gibi bir yetkisi yoktur'

Saadeddin Ustaosmanoğlu’nun 'akrabalıktan mütevellit' soyadı birlikteliğinden hareketle cemaatle ilişkilendirmeye yönelik ısrarlı açıklamaların reddedildiği vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

"Mezkûr şahsın Ustaosmanoğlu ailesi yahut cemaatimiz adına açıklama yapma gibi bir yetkisi yoktur.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’mızın internet sitesi ve resmî sosyal medya hesapları dışında yapılan açıklamalara asla itibar edilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatır, cemaatimizin birlik ve beraberliğini ilâ yevmi’l-kıyâm muhafaza buyurmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz."

Saadettin Ustaosmanoğlu, 'Cübbeli Ahmet'e yönelik "Erkeksen şeyhliğini ilan et. Çok meraklısın çünkü. İlan et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur" demişti.