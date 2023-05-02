İsmail Saymaz soracak, Kemal Okuyan yanıtlayacak: TKP neden oy istiyor?

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, seçimlere sayılı günler kala gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayacak.
Bu akşam saat 22.00'de soL Haber Portalı'nın Twitter sohbet odasında gerçekleşecek yayında 'TKP neden oy istiyor' sorusuna cevap aranacak.
Salı akşamı Twitter sohbet odasında buluşuyoruz!— TKP (@tkpninsesi) April 29, 2023
Gazeteci @ismailsaymaz soruyor, TKP Genel Sekreteri @OkuyanKemal yanıtlıyor.
◽TKP neden oy istiyor?
📅2 Mayıs Salı
⏰22:00
📍@solhaberportali Twitter Sohbet Odası pic.twitter.com/eHxxRxiwbl