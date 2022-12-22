İsmail Saymaz: Saraçhane süreci muhalefette iki çatlak meydana getirdi

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hapis cezası ile siyasi yasak kararı verilmesi sonrasında yaşanan sürecin, muhalefette iki çatlak meydana getirdiğini ileri sürdü.

Saymaz, “Biri, CHP’de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu… Öteki de Altılı Masa’da CHP ile İyi Parti arasında” dedi.

Yazısının devamında İmamoğlu’nun da davet edildiği CHP’nin son grup toplantısını hatırlatan Saymaz, değerlendirmelerini şöyle aktardı:

'Akşener’in Saraçhane’yi doldurmasının CHP’yi rahatsız ettiğini görüyor'

“Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilişkilerini ‘baba oğul’ metaforuyla tarif etti. Kabul etmek gerekir ki bu, abla-kardeşten daha kuvvetli vurguyu içeriyor. ‘İmamoğlu CHP’nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır’ diyerek, sorunun ‘aile içi’ olduğunu ifade ederken, evin reisi sıfatıyla yetkisini kullanıyor. ‘Herkes Bay Kemal’i beklesin” diyerek, cumhurbaşkanı adayı olacağını ima ediyor.

Altılı Masa’dan itiraz gelse de Kılıçdaroğlu’nun bu kararından geri döneceğine ihtimal vermiyorum. Aynı şekilde hiç sanmıyorum ki İmamoğlu, CHP’nin kurumsal kararına rağmen adaylığa kalkışsın. Ancak Altılı Masa’nın adayını ilan edeceği güne kadar iddiasını sürdürecektir.

Kılıçdaroğlu da dahil, hiç kimse adaylığını açıklamazken, İmamoğlu neden geri dursun ki? CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da aday olmak istediğini kaydediyor. İmamoğlu söyleyince suç mu oluyor? Ancak İmamoğlu, CHP’ye rağmen ve Kılıçdaroğlu karşısında gelişecek bir cumhurbaşkanı adaylığının, sonu hezimetle bitecek bir macera olacağını; tarihin tekerleğini hızlandırmak isterken, pekala ezilmekle sonuçlanabileceğini öngörecek kadar zeki bir siyasetçi.

Akşener’in Saraçhane’yi doldurmasının CHP’yi hayli rahatsız ettiğini görüyor. ‘Ben CHP’liyim’ diyerek… ‘Her CHP’linin, ailesinin lideri olan Kılıçdaroğlu, adaydır’ diye vurgulayarak çatlağı kapadı.”

'Türkiye’nin kaderinde artık o var'

Saymaz son olarak “İmamoğlu, Saraçhane’den sonra yalnızca büyükşehir başkanı olarak kalmaz, kalmayacaktır. CHP örgütü ve seçmeninin nezdinde Türkiye’nin kaderinde artık o var. Belki bugün cumhurbaşkanı adayı… Belki yarın Kılıçdaroğlu sonrasının potansiyel genel başkanı olarak. Hem de uzak olmayan bir gelecekte” yorumunda bulundu.