İsmail Saymaz: 'PKK eylemiyse türünde ilk olacak'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, “Şüphelilerin ifadeleri alınmadığı için Soylu’nun açıklamalarını veri kabul ediyorum. Bu veri ışığında… Uzmanlık alanı Suriye iç savaşı olan Altınbaş Üniversitesinden Prof. Dr. Serhat Erkmen’in de ifade ettiği üzere PYD’nin Suriye’de savaştırdığı çok sayıda etnik Arap var. Nadiren de olsa PKK saflarına aldığı görülüyor. Ancak hem Erkmen… Hem de Türkiye’deki Suriyeli STK’ların kurduğu Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu’nun Genel Sekreteri Muhammed Akta, PKK’nın Suriye’de Araplardan oluşan özel bir istihbarat ve eylem birimi kurduğuna ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını söylüyor. PKK’nın Arapları Türkiye’deki saldırılarda kullanmasıyla hiç karşılaşılmadı. Bu bir PKK eylemiyse… Türünde ilk olacak. Akta’ya bakarsak Türkiye’deki Suriyeliler Albashir’in yüz şekli itibariyle Suriyeli olmadığını düşünüyor. Doğrusu Albashir, Kuzey Afrikalıları andırıyor. Suriye’de Afrika’dan köle olarak getirilmiş bir aşiret var ancak Albashir bu aşiretten mi, bilmiyoruz.” diye yazdı.

Saymaz, “Albashir’in IŞİD’çi ya da radikal bir dini örgüt üyesi olduğunu iddia etmek de mümkün değil. Kadın cihatçılar kamuflaj pantolonla, vücut hatlarını gösteren tişörtle ve abartılı makyajla eylemlere gönderilmiyor. Her örgütün alt kültürü var ve IŞİD örtünmede esnemiyor.” ifadelerini kullandığı yazısını şöyle sürdürdü:

“PKK ya da IŞİD fark etmez. Albashir, iki örgütün eylemci profiline uymuyor. PKK’nın şehir eylemleri için kullandığı militanları çoğunlukla ya silahla çatışarak ya da üzerindeki bombayı patlatarak ölüyor. Yatağında ve silahına davranma olanağı bulamadan yakalanan Reina katili Abdulkadir Masharipov’u hariç tutarsak, IŞİD’çiler de öyle. Albashir pijaması, kamuflajı, silahı ve bir miktar parayla evde ele geçirildi. Çok korktuğu ve hiç direnmediği anlaşılıyor. Albashir, soğukkanlı profesyonel bir eylemciden çok, taşıdığı nesnenin bomba olduğunu, patlama olduğunda fark eden kuryeyi andırıyor.”

“AK Parti’nin Suriye’de iç savaşa sorumsuzca taraf olmasının kanlı ve acı sonuçlarını daha ne kadar yaşayacağız?” sorusunu yönelten Saymaz, “Bakan Soylu dağda PKK’lı sayısının 120’nin altına düştüğüyle ve ayakkabı numaralarına kadar bilmekle övünedursun; şehirlerde bir ayda iki bombalı saldırı gerçekleştirildi ve en az yedi insanımızı kaybettik.” diye yazdı.