Halktv yazarı İsmail Saymaz, "O hacker'ler benim bilgilerimi de ele geçirmiş" başlıklı yazısında tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun kendisine ilettiği mesajı aktardı.

Saymaz, yazısında şu ifadeleri kullandı:

3 Nisan sabahı uyandığımda her zamanki gibi cep telefonumu açtım, gelen aramalar ve mesajlara baktım. Biri çok dikkat çekiciydi. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tarafından saat 06.36'da gönderilmişti. Mesaj şöyleydi:

"Size bilgi vermek istedim. Bana üç ay önce hacker grubu ulaştı ve ellerinde devlete ait birçok bilginin olduğunu söyledi. Yetkililere ilettim ancak adım atılmadı. Dün bazı sitelerde paylaşımlar üzerine başımdan geçeni anlattım. Hacker grubu sizinle ilgili veriler paylaşmıştı."

Haskoloğlu, ekran görseli yollamıştı.

Görselde, iş yeri sicil numaram, Halk TV'nin adresi, sigorta kodum ve Ekim 2021'de aldığım maaşı yazılıydı.

Bilgi verdiği için Haskoloğlu'na teşekkür ettim.

Şunları yazdı:

"Bilgilerin yayılmaması için İletişim Başkanlığı'na, İçişleri'ne ve MİT'e resmi olarak gönderdim. Kimse umursamadı. Başımdan geçenleri anlattım diye soruşturma açmışlar. FETÖ'cülükle suçluyorlar. E-devlet'in hacklendiğini düşünmüyorum. Ancak büyük veri sızdırılmış. Çok garip bir durum."

Gerçekten çok garip!

Daha garibi, Haskoloğlu'nun mesajdan iki gün sonra gece yarısı evden alınıp kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymaktan tutuklanması oldu.