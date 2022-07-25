İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu, fiilen Cumhurbaşkanı adayı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Balıkesir’de düzenlediği “Milletin Sesi” mitinginden izlenimlerini aktardı. Kılıçdaroğlu, “Ben” ifadesini 13 kez kullandığına dikkat çeken Saymaz, “Kılıçdaroğlu, fiilen Cumhurbaşkanı adayı” yorumunu yaptı.

Saymaz yazısında, “Kılıçdaroğlu, mitingden sonra Twitter ve Instagram’daki biosuna, yani kişisel bilgiler hanesine ‘Bay Kemal’ ifadesini ekledi. Erdoğan’ın tek parti yıllarına gönderme yapmak ve aşağılamak için kullandığı bu lakap besbelli Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasındaki silahı olacak. Peki ne zaman adaylığını açıklayacak? 27 Ağustos’taki altılı masanın son toplantısında mı? CHP’de önde gelen bir isim, “Hayır” diyor. Eylül ayını işaret ediyor.” ifadesini kullandı.