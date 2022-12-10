İsmail Saymaz: İhsan Şenocak'ın avukatı duruşma esnasında namaz kılmak istedi

Gazeteci İsmail Saymaz, Salı günü gerici İhsan Şenocak ile olan davasının ilk duruşmasında şaşkınlık veren bir olay yaşadığını anlattı. Halk TV'de konuşan Saymaz, Şenocak'ın avukatının duruşma esnasında namaz kılmak istediğini ve talebin mahkeme tarafından reddedildiğini kaydetti.

Saymaz şöyle konuştu:

"Geçen gün duruşmadaydım. İsmailağa'dan ayrılan İhsan Şenocak ile ben davalığım. Davamız yine bu küçük yaşta evlilikler meselesi. Hatırlarsınız Uşaki lideri Fatih Nurullah Şaban, müridinin 11 yaşındaki kızını istismardan tutuklanmıştı. Ben o zaman onu eleştiren bir yazı yazmıştım Aynı zamanda Taliban'ın Türkiye muadilleri diye İhsan Şenocak'ıe elştirmiştim. O bana dava açtı. Ben ona dava açtım. Ben yargılanıyorum. Birinci duruşmama önceki gün gittim. Duruşma esnasında birden bire İhsan Şenocak'ın avukatı namaz kılmak istedi. Mahkemeden izin istedi. Hakim, 'avukat bey dava görüyoruz' dedi. Avukat da 'Ne yani biz seni yarım saat bekledik. Sen de beni 5 dakika bekle şurada namazı kılayım' dedi. Hakim de şaşırdı. Bana sordu hakim. Ben de "Kılarsa kılsın. İbadet hakkı ne diyeyim" dedi. Savcı da korktu herhalde 'mahkemenin takdirine bırakıyorum' dedi. Mahkeme talebi reddetti ve 'Kazaya bırakırsınız' dedi. Avukat da bu kez 'Sizin ne haddinize bunu söylemek. Sizi reddediyorum ve mahkemeyi terk ediyorum' diye çıkıştı."