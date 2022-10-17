İsmail Saymaz açıkladı: 'Kılıçdaroğlu ve Nebati...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bulunduğu uçakla dönen Halk TV yazarı İsmail Saymaz, söz konusu iki ismin uçakta konuşup konuşmadığı sorularına yanıt verdi.

Saymaz, Kılıçdaroğlu 1A, Nebati 1J numaralı koltukta seyahat ettiğini belirterek, "Yolculuk boyunca konuşup konuşmadıkları çok merak ediliyordu. Evet, açıklıyorum. Kılıçdaroğlu ve Nebati, uçağa binerken selamlaştı. Ancak aralarında herhangi bir sohbet geçmedi” dedi.

Saymaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uçak İstanbul’a indikten sonra ve yolcular ayrılırken, Nebati’nin yanında eşi bulunduğu için Kılıçdaroğlu yol vermek üzere geri çekildi. Ancak Nebati, ‘Lütfen, siz önden buyurun sayın genel başkan’ diyerek, önceliği Kılıçdaroğlu’na verdi. İki siyasetçi karşılıklı teşekkürden sonra uçaktan ayrıldılar.”