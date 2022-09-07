'İsmail Küçükkaya'nın 3 milyon dolarlık transfer ücreti ve maaşını İBB ödüyor' iddiasına yanıt

İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den Halk TV'ye geçişi tartışma konusu olmaya devam ederken, gündeme ilginç iddialar taşınıyor.

Bu iddiaların sonucusu Küçükkaya'nın Halk TV'ye geçiş ücretinin İBB tarafından karşılandığı oldu. İddiada ismi geçen Murat Ongun soL'a yaptığı açıklamada, "Televizyon dünyasında yaşanan bir gelişmeyi İBB ve Başkanı ile irtibatlandırmak ve bu yalanı devam ettirmek art niyetli tavırlardır" dedi.

'Kanalda rahatsızlık var' iddiası

Medyaradar adlı sitede yer alan "Keskin Kalem" adlı köşede, Küçükkaya'nın Halk TV'ye geçişinin kanalda rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

İlgili yazıda "Şirin Payzın gibi isimler, gizli gizli değil, açıktan Küçükkaya transferinin çok yanlış olduğunu ve hatta kendi imajlarına zarar vereceğini her yerde dillendiriyormuş. ‘Her gün yolsuzluklarını haber yaptığımız, Külliye’den bile kovulan bu tiplerle ilişkisi olan birinin bagajı hepimize zarar verir’ denildiği de iddia ediliyor" ifadesi yer alırken, bunun dışında ilginç bir maaş iddiası da gündeme getirildi.

'İBB ödüyor' iddiası

Söz konusu yazıda Küçükkaya'nın üç milyon dolarlık transfer ücreti olduğu iddia edilirken, bunun ve Küçükkaya'nın maaşının İBB tarafından ödendiği iddiasında bulunuldu.

Yazıda, "Sponsor İBB, hatta Küçükkaya çalışma koşullarını Murat Ongun’la görüştü. Ancak bu meselenin Halk TV koridorlarında, yakın çalışma ekibine bile doğrulanmaması ilginç." denildi.

Murat Ongun'dan iddialara yanıt: Art niyetli, yalan

Söz konusu iddiaları sorduğumuz Murat Ongun, "Medyaradar hakkımızda yalan yazmayı adet haline getirmiş bir mecra. Şahsen İsmail Bey ile en son Mayıs ayı başında görüştüm. Sonra ne gördüm ne de telefonda konuştum" dedi.

Ongun, "Televizyon dünyasında yaşanan bir gelişmeyi İBB ve Başkanı ile irtibatlandırmak ve bu yalanı devam ettirmek art niyetli tavırlardır. Allah akıl fikir versin demekten başka yapacak bir şey yok" diye konuştu.