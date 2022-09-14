İsmail Küçükkaya'dan Tarkan açıklaması: 'Bayağı iyi bir para miktara anlaşmış. Rakamı da biliyorum...'

Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" programını yapan İsmail Küçükkaya, 9 Eylül'de İzmir'de konser veren Tarkan'ın aldığı ücreti üç farklı kuruma bağışlayacağını ifade etti.

Küçükkaya şunları söyledi:

"Zaman zaman iftiralara uğrarız. Dava açıyoruz, kazandığımız miktarları da bağışlıyoruz. Bağış meselesi Önemli ve güzel bir şeydir. Yalan ve dolan çok haber sitesi var. Maalesef bana iftira atan birkaç haber sitesine ben de dava açacağım ve geliri bağışlayacağım. Gelelim Tarkan meselesine. Tarkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile konser için bayağı iyi bir para miktara anlaşmış. Rakamı da biliyorum ama açıklamayacağım. Tarkan yaptığı yardımları açıklamayı sevmeyen çok yüce gönüllü bir insan. Bir elin verdiğini diğer el görmesin diyenlerdendir. Konser için anlaştığı parayı Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve yetim çocuklarımıza bakan Darüşşafaka’ya bağışlayacak. Tarkan lütfen kusura bakmasın."