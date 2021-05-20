İşler iyice karışıyor: Soylu'dan mafya güzellemesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peker'in son yayınının ardından bir twitter mesajı yayınlayarak "organize suç örgütleriyle" mücadele konusunda ilginç bır çıkış yaptı.



Soylu TRT Haber'de yayınlanan açıklamalarından kısa bir bölümü programda sarfettiği "Organize suç örgütleri, gayrinizami harbin en önemli aparatlarından bir tanesidir..." cümlesiyle paylaşırken, programda oldukça karmaşık bir şekilde dillendirerek muğlak bıraktığı bir noktayı belirginleştirmiş oldu.



Soylu mesajında yayınladığı bölümde "Siz organize suç örgütlerini sadece mafya olarak görmeyin. Mafya, sadece mafya örgütleri, böyle millete çöken, ekonomik, sosyal, siyasi etki oluşturmaya çalışan alanlar olarak görmeyin. Gayrinizami harbin en önemli aparatlarından bir tanesidir, psikolojik harekatın en önemli aparatlarından bir tanesidir. Yani bunu sadece bir suç örgütü, bunlar bir araya gelirler, çek senet tahsili yaparlar diye görmeyin. Gayrinizami harbin en önemli aparatlarından bir tanesidir. Bunu kaydedin bir kenara" diyor.



İlk akla gelen Soylu'nun "organize suç örgütleriyle başarıyla mücadele ettik" savunusunu yaparken bir yandan da "organize suç örgütleriyle" kurulan ilişkileri de gerekçelendirmeye çalıştığı.



Soylu'nun söylediklerinden, özellikle bu konuda sarf ettiği cümlenin altını çizmesinden, organize suç örgütleriyle kurulmuş bazı ilişkilerin "gayrınizami harp" için gerekli görülmüş olduğu sonucu da çıkıyor.



Soylu, önümüzdeki günlerde daha fazla tartışılmasını beklediği bazı ilişkileri şimdiden gerekçelendirmeye çabalıyor olabilir.