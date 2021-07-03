'İslami yaşam tarzını eleştirdiği' gerekçesiyle ölüm tehditleri aldı: Mahkemeden tutuklama kararı

Amsterdam'da yetiştiği katı İslami kültürünü eleştirdiği "Yaşayacağım" (Ik Ga Leven) adlı kitabı nedeniyle, yazar Lale Gül'ü ölümle tehdit eden Oğuz Ö., "terör" suçlamasıyla tutuklandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, savcı, 19 yaşındaki Türkiye kökenli kişinin, Lale Gül'e internet üzerinden "terörist propaganda" içeren mesajlar gönderdiğini belirtti. "Allah'ın adına barbarca kafanızı keseceğim" ve "Hollanda için en büyük tehlike benim" diyen Oğuz Ö., savcıya göre, "Bir sinagogda büyük bir saldırı yapmayı planlıyoruz", "Hollandalıların kafasını keseceğim" ve "IŞİD'e aitim" içerikli mesajlar da gönderdi.

Savcı, silah görüntüleri ve IŞİD propaganda videolarını gönderen Oğuz Ö'nün, yeniden suç işleme ihtimali bulunduğunu söyledi. Mahkeme, savcının görüşüne katılarak, Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi.

Lale Gül, Oğuz Ö.'nün serbest bırakılması durumunda Hollanda'yı terk edeceğini söyledi.

Oğuz Ö. ise, Amsterdam Mahkemesi'ndeki savunmasında, ölüm tehditleri için "aptalca şakalar" ifadesini kullandı.

Avukatı da, Oğuz Ö.'nün "davranış bozukluğu olan, etkilenebilir ve savunmasız bir genç adam olduğunu" ve tehditleri gerçekleştirmeyi amaçladığına dair hiçbir delil olmadığını savundu.

Ö.'nün avukatı müvekkilinin sabıkası bulunmadığını söyleyerek tutukluluk halinin kaldırılmasını istedi ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Davanın esastan görülmesine 29 Eylül'de başlanacak.

23 yaşındaki Lale Gül, her gün ateşli silah görüntüsü ve "Seni cehenneme göndereceğim, seni vurmak için sabırsızlanıyorum" gibi ifadelerin bulunduğu onlarca mesaj aldığını belirtiyordu.

"Ben İslam'ı değil içinde yetiştiğim kültürü eleştirdim" diyen Gül'e yönelik tehditler üzerine, Hollanda'da çok sayıda kişi ve kurum bir destek manifestosu yayınlamıştı.

Lale Gül, ölüm tehditleri nedeniyle gizli bir yerde saklanıyor.

Tehditlerin ardından yazmayı bırakma kararı aldığını anlatan Gül, gelen tepkilerin yüzde 80'inin olumlu olduğunu ve bu kesimlerin yazmaya devam etmesi konusunda kendisini teşvik ettiklerini söylemişti.

Amsterdam Üniversitesi'nde Hollandaca eğitimi alan Lale Gül, 17 yaşına kadar ailesi ve çevresinin istediği biçimde yaşam sürmüştü. Daha sonra kendi isteğiyle başörtüsü takmayı ve Kuran kursuna gitmeyi bırakan Gül, kitabında çocukluğundan bu yana yaşadıklarını anlatmıştı.

Gül'e, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'in de destek çıkması üzerine ailesi yazarı reddetmişti.