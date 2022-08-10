İslami Dayanışma Oyunları bahanesiyle Konya Belediyesi işçilerine düşük maaş verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 6 binden fazla taşeron işçinin toplu sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihiyle sona erdi.

Aradan geçen süre içinde de işçilerin tüm çabalarına rağmen toplu sözleşme yenilenmedi.

İşçilerden bazıları soL’a yaptıkları açıklamada yetkililerin kendilerine mağdur edilmeyecekleri yönünde sözler verdiğini hatta konuşmalarda “belediyede bir aile gibiyiz” gibi cümleler kurarak kendilerini oyaladıklarını söylüyorlar.

İşçiler belediye yetkililerinin “İslami Dayanışma Oyunları” yoğunluğu sebebiyle toplu sözleşme yapılamadığını, oyunlar bitince sözleşmenin yenileneceğini, o günden önce yatırılan maaşlarda ise işçilerin mağdur edilmeyeceğini söylediklerini ifade ediyorlar.

Ancak Temmuz ayı maaşları yatınca bu durumun anlatıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı.

Temmuz ayından itibaren açıklanan asgari ücret 5500 lira olmasına rağmen işçilere yatırılan net tutar 5432 lira da kaldı.

Üstelik bu tutarın içerisinde maaş dışında 242 lira yemek yardımı ve 63 lira yakacak yardımı da var.

İşçilerin aylık 215 lirasıysa örgütlü oldukları Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına aidat olarak kesiliyor.

Konuştuğumuz işçilerse bu süreçte sendikanın kendilerine sahip çıkmadığı gibi, kısa süre önce işçileri Erdoğan’ın ziyareti sırasında protesto yapılmaması gerektiği konusunda uyardığını söyledi: