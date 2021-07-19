İslam peygamberi Muhammed'i çizen Danimarkalı karikatürist öldü

2005'te İslam peygamberi Muhammed'in karikatürlerini çizmesiyle bilinen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, 86 yaşında öldü.

Danimarkalı Berlingske gazetesine konuşan Westergaard'ın ailesi, kendisinin uzun dönemdir hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

Karikatürist olarak kariyerine 1980'lerde Jyllands-Posten gazetesinde başlayan Westergaard, 2005'te yayınladığı İslam peygamberi Muhammed karikatürüyle tartışmalara neden olmuştu.

Westergaard'ın yayınladığı karikatür, dünya genelinde Müslümanlar tarafından protesto edilmişti.

Westergaard, ölüm tehditleri alması nedeniyle Aarhus kentinde güvenlikli bir eve yerleştiğini açıklamıştı. Westergaard, daha sonra adresini gizlediği bir eve taşınmıştı.