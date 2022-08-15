İskoçya'da ücretsiz hijyenik ped dağıtımı başladı

İskoçya Parlamentosu tarafından dün onaylanan Kadın Hijyen Ürünleri Yasası'na göre, ihtiyacı olan herkese kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz sağlanması yasal bir zorunluluk olarak kabul edildi.

Sputnik'in haberine göre, 2018'de ülke çapında kampanya başlatarak yasanın temellerini atan İskoç İşçi Partisi'nin Sağlık Sözcüsü Monica Lennon, bu yasanın regl olan herkesin yaşamı için büyük farklılık olacağını belirtti.

Lennon, birkaç yıl önce parlamentoda açık açık tartışılamayan menstrual döngü konusunun ana bir akım olduğunu, İskoç Parlamentosu üyelerinin bunun bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu, kullanılan ürünlerin ve sürdürülebilirliğin yanı sıra bu yasanın, menapoz ve endometriozisi de kapsadığını söyledi.