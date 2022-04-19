İSKİ'den taşan baraj açıklaması: Meteoroloji tahmini tutmadı

Kırklareli’de İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Pabuçdere barajlarının taşması sonucu İSKİ'den açıklama geldi. Kurumdan yapılan duyuruda tam doluluk nedeniyle kontrolsüz şekilde dere yatağına akan barajlarla ilgili, "İşletme hatası bulunmamaktadır" denildi.

Kırklareli Valiliği yazılı açıklamasında taşkınlarla ilgili İSKİ'nin barajları teknik olarak işletememesini gerekçe göstermişti.

İSKİ'nin açıklamasında ise su baskınının yaşandığı havzada yer alan Kazandere Barajı'nın, faaliyete girdiği 1997 tarihinden bugüne aynı şekilde işletildiği ifade edildi. Açıklamada, "Kaldı ki baraj, bu yıl 25 Şubat'tan itibaren zaman zaman taşarak, kapasite fazlası su tahliye kanalına verilmektedir. Kazandere Barajı'nda taşkın yapısı, serbest akışlı dolu savak şeklinde imal edilmiştir. Bu sistemde barajın yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşması sonucunda oluşan fazla su, kendiliğinden tahliye olmaktadır" denildi.

'Küçük çaplı su taşkını'

Meteoroloji uyarısında, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi beklendiğinin ifade edildiği ancak, yağış miktarının 80,2 kilogram olduğu hatırlatılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 17.04.2022 saat 18:00 ila 18.04.2022 saat 12:00 arasını kapsayan uyarıda, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul’da metrekareye 21-50 kg yağış düşmesi beklendiği ifade edilmiş ancak yağış metrekarede 80.2 kg olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucu Kazandere Barajı tamamen dolmuş ve su taşarak tahliye kanalına akmıştır. Barajdan taşan suyun savaklama güzergahı olan Kazandere'nin deniz bağlantı noktasında bulunan köprünün mevcut dere debisini karşılayamaması ve derenin denizle birleştiği noktada meydana gelen kum birikmesi gibi gerekçelerle, bölgede küçük çaplı su taşkını meydana gelmiştir" ifadeleri yer aldı.

Pabuçdere Barajı'nda ise, tahliye için gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği ve bölgede herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili 17 Ocak 2022 tarihinde Kırklareli Valiliği'nin, gerekli tedbirlerin alınması için bilgilendirildiği bildirildi. İSKİ ayrıca 14 Mart 2022 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla kamuoyunun da bu konuda uyarıldığını hatırlattı.