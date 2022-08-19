İSKİ'den musluk suyu içme çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul'da yaşayan yurttaşlara musluk suyu içme çağrısında bulundu. Başa, “Bugün kime sorsak, İstanbul’da musluk suyunun içilmeyeceğini söyleyecektir. Oysa biz bunun tam tersini söylüyoruz. İstanbul’da su musluktan içilir diyoruz" dedi.

İBB bağlı kuruluşu İSKİ, su altyapı yatırımını tamamladı. Dudullu ve Ömerli arasında yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki yeni içme suyu iletim hattı gerçekleştirilen törenle hizmete başladı.

Açılış töreninde töreninde konuşan İSKİ Genel Müdürü Başa, İstanbullu yurttaşlara musluk suyu içmeleri çağrısında bulunarak şöyle dedi:

“Bugün kime sorsak, İstanbul’da musluk suyunun içilmeyeceğini söyleyecektir. Oysa biz bunun tam tersini söylüyoruz. 'İstanbul’da su musluktan içilir' diyoruz. İstanbul’un suyunu kaynağında korumaya başlıyor, 22 içme suyu arıtma tesisimizde titizlikle arıtıyoruz. Bu suları, evlere, şebekenin yüzde 99’u yenilenmiş ve içerisinde herhangi bir kirlilik barındırmayan düktil font borularla ulaştırıyoruz. Şehre verdiğimiz suyu akredite laboratuvarlarımızda düzenli olarak kontrol ediyoruz. Aylık su kalite raporlarımızı da şeffaf bir şekilde, internet sitemizde yayınlıyoruz.” (ANKA)