İSKİ’den 'Florya plajı' açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Florya plajına atık su aktığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

'Kısa süreli taşma meydana geldi'

Bahse konu problemin, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan yoğun yağışlarda bir hattın tıkanması sonucu meydana geldiği belirtilen İSKİ açıklamasında, “Denize girilen alandan uzak bir noktada kısa süreli bir taşma meydana gelmiş, ekiplerimiz olaya müdahale ederek sorunu gidermiştir” denildi.

'Atık su girişi söz konusu değildir'

İSKİ’den yapılan açıklamada, “Halihazırda hat temizlenerek çevre kirliliği ve insan sağlığını tehdit eden unsurlar bertaraf edilmiştir. Florya Sahili’ne atık su girişi söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İSKİ’nin, son 3 yılda şehrin kronik sorunlarından biri olan denizlere kontrolsüz atık su girişine 106 noktada son verdiği belirtildi.