İSKİ'den Esenyurt'ta 'şebeke suyundan zehirlenme' iddiaları sonrası açıklama

İstanbul Esenyurt'ta yüksek ateş, ishal ve kusma gibi şikayetlerle hastanelere 100'ün üzerinde çocuk ve yetişkinin başvurmasının ardından şebeke suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı iddia edildi.

DHA'nın haberine göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri yapılan testler sonucu suda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada da içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada "Esenyurt İlçesi'nde şehir içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı ve şebeke suyundan zehirlenmelerin yaşandığı iddialarının öğrenilmesinin ardından ekiplerimiz, ivedi harekete geçmiştir. Şikâyete konu olan bölgelerden ve diğer yerlerden numuneler alınmış, yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Detaylı incelemeler için de numuneler alınmış olup, sonuçları kısa süre içerisinde öğrenilecektir" denildi.

"İçme suyuna lağım karıştığı" iddialarının teknik açıdan da olanaklı olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan, İdaremiz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından içme suyu hatlarından periyodik olarak numuneler alınmakta ve kontroller yapılmaktadır. Bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Bununla birlikte, içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Atıksu hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır. Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'İçme suyuna lağım karıştığı' iddiaları, mevcut şartlarda, teknik açıdan da olanaklı değildir. Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur."