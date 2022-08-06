İSKİ'den 'Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri' iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Alibeyköy Deresi'nde temizlik yapılmadığı için balık ölümü yaşandığı iddialarına ilişkin, “Derenin 4 farklı noktasında temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Son çalışma ise 3 Ağustos'ta tamamlanmıştır. Ayrıca yapılan incelemelerde suda herhangi bir endüstriyel kirliliğe rastlanmamış sudaki çözünmüş oksijen seviyesinin de Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği limitlerine uygun olduğu gözlenmiştir” açıklamasını yaptı.

İSKİ'nin İstanbul'daki tüm derelerde olduğu gibi Alibeyköy Deresi'nde de periyodik temizliklerine devam ettiğinin belirtildiği açıklama şöyle:

"Bugün bazı basın yayın organlarında Alibeyköy Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine dair haberler yer almış, bu haberlerde deredeki balık ölümlerinin dere temizliğinin yapılmaması kaynaklı olduğu iddialarına da yer verilmiştir. İdaremiz, İstanbul'daki tüm derelerde olduğu gibi Alibeyköy Deresi'nde de periyodik temizliklerine devam etmektedir. 2022 yılı içerisinde derenin 4 farklı noktasında temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir.

Son çalışma ise 3 Ağustos tarihinde tamamlanmıştır. Öte yandan periyodik kontroller de devam etmekte olup ihtiyaç halinde yeni temizlik çalışmaları yapılacaktadır. Ayrıca dereden alınan numunelerin incelenmesi neticesinde suda herhangi bir endüstriyel kirliliğe rastlanmamış sudaki çözünmüş oksijen seviyesinin de Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği limitlerine uygun olduğu gözlenmiştir."