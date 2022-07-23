İSKİ: Su depolarında ve şebekelerinde olumsuz bir duruma rastlanmadı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kınalıada'da yurttaşların içme suyu kaynaklı olumsuzluk yaşadığı iddialarına ilişkin içme suyu depolarında ve şebekede yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 — 23 Temmuz 2022 tarihlerinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Kınalıada sakinlerinin içme suyu kaynaklı olumsuzluk yaşadığı iddiaları yer almaktadır.

Kurumumuz İstanbullulara 7 gün 24 saat kesintisiz, sağlıklı ve içilebilir kalitede içme suyunu ulaştırmaktadır. İSKİ'nin şehre sağladığı içme suyu Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Standartlarına her zaman uygundur.

Adalar İlçesi'ne Anadolu Yakası'na sağlanan içme suyu verilmektedir. Ayrıca bölgede İdaremizin sorumluluğundaki içme suyu depolarında ve şebekede ekiplerimizce incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır."