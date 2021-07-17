İSKİ şantiyesinde iskele devrildi: 3 işçi yaralı

İstanbul Arnavutköy'de saat 10.30 sıralarında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) ait Terkos-Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaatında şantiye alanına kurulan iskelelerden ikisi devrildi.

DHA'nın haberine göre, çalışma yapıldığı sırada devrilen iskelelerin altında kalan 2 kardeş Sami Göktepe, Fırat Göktepe ile Yavuz Şahin yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri devrilen iskelenin altında kalan 1'i ağır yaralı 3 kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken diğer 2 işçinin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.