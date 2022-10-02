İSKİ çalışma sonrası çukuru kapatmadı, motokurye yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ’nin 3 ay önce yapmış olduğu çalışma sonrasında yoldaki çukur kapatılmadı.

Çukuru fark etmeyen motosikletli kurye, düştüğü çukur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kuryeye çevredekiler yardımcı olurken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mahalle sakinlerinden Cahit Gökçe, “Burası 2-3 aydır bu şekilde duruyor. Burada her gün kaza oluyor, buraya bakmalarını istiyoruz. Buraya yöneticilerimiz sadece seçimden seçime geliyor, başka zaman gelmiyorlar. Burayı yapmalarını rica ediyoruz. Dün akşam olan kazada motosikletli son anda kendisini kurtarmış” dedi. (İHA)