​​​​​​​​​​İSKİ açıkladı: Musluk suyu içilebilir mi?

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul’a günde 3 milyon metreküp su dağıtıyor. Su dağıtılmadan önce 22 içme suyu arıtma tesisinde arıtılıyor ve arıtma çıkışlarından ve şehir şebekesinin farklı noktalarından alınan numunelerle test ediliyor. 23 bin kilometrelik içme suyu ağıyla güvenle ulaştırılan suyu İstanbullular çeşmeden içebiliyor.

Binasında su deposu bulunan abonelerine, depoların temizliğini periyodik olarak 6 ayda bir yaptırmasını öneren İSKİ'nin açıklamasında şöyle denildi:

Suyun korunmasına barajlardan başlanıyor

Baraj havzalarında kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmiyor. Barajlardan temin edilen ham sular, bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi İstanbul’da da aynı içme suyu arıtma teknolojileri kullanılarak arıtılıyor. Şöyle ki; arıtma tesislerinde ilk olarak basamaklı havalandırma ünitesine gelen sular, burada havadan oksijeni kazanıyor ve içindeki zararlı gazlar çıkıyor. Ardından ozonlama ünitesine alınan sulardaki zararlı mikroorganizmalar, ozon gazı uygulanmak suretiyle yok ediliyor. Bu aşamanın ardından suya içindeki tortuların çökeltilmesi için gerekli kimyasallar katılıyor. Hızlı ve yavaş karıştırma işlemlerinden sonra su, durultucu ünitesinde içerisindeki partiküllerden arındırılıyor.

Daha sonra filtrasyon ünitesinde kum filtrelerinden geçirilen su, en son klorlanarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Klorlama, suyun evlere şebekede mikrobik olarak kirlenmeden güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. İhtiyaca göre suya tat ve koku kontrolü amacıyla aktif karbon ilavesi yapılıyor.

İstanbul'da su evlere yüzde 99'u yenilenmiş kirlilik barındırmayan borulara ulaşıyor

İstanbul’da arıtılmış içme suyu, evlere şebekenin yüzde 99’u yenilenmiş ve içerisinde herhangi bir kirlilik barındırmayan düktil font borularla ulaştırılıyor. İSKİ’nin İstanbul’a verdiği suyun kalitesi, içme suyu arıtma tesisi laboratuvarlarında ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite İSKİ Merkez Laboratuvarı’nda sürekli olarak kontrol ediliyor. Ayrıca şebeke suyumuz İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce de periyodik olarak denetleniyor.

İSKİ’nin su kalite raporları, aylık olarak www.iski.gov.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu raporlar incelendiğinde, İSKİ’nin İstanbul’a sağladığı içme suyunun, Sağlık Bakanlığı’nın 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik' kriterlerine ve uluslararası standartlara her zaman uygun olduğu görülecek.

Su depoları 6 ayda bir temizlenmeli

Buradan değerli İSKİ abonelerimize şunu hatırlatmak isteriz; binasında su deposu bulunan abonelerimiz, depoların temizliğini periyodik olarak (6 ayda bir) yaptırmalı, eğer binalarının iç tesisatında eski kurşun boru kullanılmış ise bunları değiştirmek suretiyle İSKİ’nin şehre verdiği ve sürekli denetlediği suyu, içme ve kullanma amacıyla tüketmelerinde herhangi bir sakınca yok.