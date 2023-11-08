İskenderun'daki bir çelik fabrikasında patlama meydana geldi: Çok sayıda işçi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda patlama meydana geldi.

Çelik üretim tesisinde meydana gelen patlamada 14 işçi yaralanırken yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

soL'un ulaştığı bilgiye göre yaralılardan üçünün hayatını kaybettiği ancak fabrikanın bunu gizlediği iddia ediliyor. Hastaneye kaldırılan işçiler arasından iki işçinin entübe edildiği belirtilirken OSB'de çalışan işçiler benzer bir patlamanın geçtiğimiz ay da meydana geldiğini ancak bunun küçük bir olay olduğu söylenerek yaşananların üstünün örtüldüğünü belirtiyor.