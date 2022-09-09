İskenderun’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi 

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Alınan bilgiye göre, Hacı İbrahim Aydın (49) 4 Eylül'den bugüne tedavi gördüğü İskenderun Devlet Hastansi yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
İskenderun'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanarak çeşitli hastanelere kaldırılan 13 kişiden 3'ü yaşamını yitirmiş olayla ilgili süre gelen operasyonlarda 6 kişi tutuklanmıştı.
Hacı İbrahim Aydın’ın ölümüyle sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 9 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. (İHA)