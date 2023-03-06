İskenderun'da deniz yükseldi, sahil yolu su altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün deprem bölgelerinde olumsuzsuz hava koşullarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı uyarıların ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde fırtına etkili olmaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre, İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle denizde yükselme meydana geldi. Deniz suyunun yükselmesi sonucu balıkçı barınağından başlayarak çevrede birkaç yüz metre su baskınları yaşandı. Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Caddesi su altında kalırken, caddenin yakınındaki sokaklar da su baskınından etkilendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle İskenderun'un bazı bölgelerinde yarık ve göçüklerin oluştuğu caddeler, su baskınının ardından güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.