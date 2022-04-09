İskenderun Gürsel Mahallesi'nde semt evi açılıyor

Mücadeleyi yükseltmek, dayanışmayı örmek, emekçilerin örgütlenmesini hızlandırmak amacıyla Türkiye Komünist Partisi (TKP) İskenderun İlçe Örgütü Gürsel Mahallesi'nde semt evi açıyor.

10 Nisan Pazar gibi saat 17.00'da açılacak olan semt evinin kuruluşu için çalışmalar yürüten TKP üyeleriyle yaptıkları çalışmaya ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdik.

Semt Evi kuruluşu için yürüttüğünüz çalışmalardan, bu çalışmaların odağında yer alan Gürsel Mahallesi'nden söz eder misiniz?

Yaptığımız çalışmalara dair detaylarını aktarmak uzun süreceği için şu şekilde bir tarifle özetleme yoluna gidebiliriz: Salgın sürecinin engelleyici, daraltıcı, insanları birbirlerinden koparan başlangıç aşamaları hafifler hafiflemez, tüm TKP örgütleri gibi biz de çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, hem yaygınlaşmayı hem derinleşmeyi öngören bir faliyet programı yürüttük. Büyük bir işçi kenti olan İskenderun’un önemli yerleşim birimlerinde, siyasal mücadeleden yalıtılmaya çalışılan kent merkezinde emekçileri, gençleri, kadınları kapsamaya, onları “başarı için zorunlu” örgütlü duruş ve dayanışma duygusu ile buluşturmaya çabaladık.

Mahallelere dönük faaliyetimizin özel öneme sahip noktalarından biri de Gürsel mahallesiydi. Burada daha yoğun bir çalışma gerçekleştiriyorduk. Bir ayağımız kent merkezindeydi, diğer ayağımız ise Gürsel mahallesindeydi. İskenderun’un en eski mahallelerinden biri olan bu yerleşim biriminin bir bölümü kentsel dönüşüm ve yeniden yapılanma kapsamında başka bir çehreye büründürülmüştü ama ağırlıklı kısmı eski dokusunu korumayı sürdürüyordu. Yani hâlâ bildiğimiz o gerçek mahallelerden biriydi, komşularını tanımayan insanların çoğunlukta olduğu bir toplu konut alanı, aynılaşmış apartmanlar yığını değildi. Tam anlamıyla bir “mavi yakalılar” mahallesi diyemesek de işçilerin, kent yoksullarının ağırlıkta olduğu bir emekçi semtiydi. Yani öfkesinin örgütlenmesini, mücadelenin yükseltilmesini bekleyen bir mahalle. Buraya özel bir önem vermemizin bir diğer nedeni ise mahallenin hemen yakınında İskenderun Teknik Üniversitesinin bulunması. Yani bir yanda işçiler, emekçiler, kent yoksulları, diğer yanda ise “barınmadan gıdaya, gerici kuşatmadan eğitimin yozlaşmasına” kadar sayısız sorunla baş etmeye çalışan gençlik...

Semt Evinin kuruluş sürecinde mahalle halkından ne tür tepkiler aldınız?

Oldukça olumlu ve güç aşılayıcı bir tutumla karşılandık, mahallenin eksik ve aranan bir parçası olarak kabul edildik. Yaşadığımız küçük bir olay belki fikir verebilir: Semt Evinin iç düzenlemesiyle uğraştığımız, temizlik işlerini hallettiğimiz gün, tahminimizden daha fazla ter dökmüş, akşam saatlerini bulmuştuk. Doğrusu biraz da yorulmuştuk. Mahallenin eski sakinlerinden olduğunu bildiğimiz bir kadın iki torunuyla yanımıza geldi ve ne yaptığımızı, ne tür bir yer açacağımızı sordu. Sonra camda yer alan eylem fotoğrafını gördü ve “Ellerinize sağlık. Gerekiyordu, bıktık artık bu düzen partilerinden” dedi.

Artık Semt Evinin açılış aşamasına gelmiş bulunmaktasınız. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Öngörüleriniz ve planlamalarınız hangi başlıkları içeriyor?

Genel olarak, işçilerle, emekçilerle, gençlerle, kadınlarla, kısaca mahalle halkıyla omuz omuza vermeyi öngörüyor ve üstümüze çullanan bu yoksullaştırma operasyonuna beraberce karşı koyacağımız, bu operasyonun yarattığı öfkeyi örgütlü bir güce dönüştüreceğimiz devrimci bir etkileşim süreci yaratmayı planlıyoruz. Tabii kendimizi Gürsel mahallesiyle de sınırlamıyoruz. Bu bir başlangıç. Biliyoruz ki mahalle halkıyla el ele verdikçe, dayanışmayı örgütledikçe büyüyecek, ciddi deneyimler biriktirecek ve başka emekçi semtlerinde de dostlara, yoldaşlara, “Bizim mahallemize de dayanışma lazım, mücadele lazım, semt evi lazım” diyen çağrılara ulaşacağız. Pratikte neler mi yapacağız? Sadece siyasal ve ideolojik faaliyetlere daralmayacak, ilkokul çağındaki çocuklardan yetişkinlere kadar uzanan okuma yazma kursları, matematik, tarih, coğrafya, müzik ve satranç atölyeleri organize edeceğiz. Mahalle halkını kapsayan dinamik bir yapı olarak devinecek, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma başlıklarını sürekli zenginleştireceğiz.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Semt Evi açılışına uzanan süreçte şunu gördük: Türkiye Komünist Partisi İskenderun örgütü olarak omzuna dokunduğumuz her insan dönüp bakıyor, koluna girip güven verdiklerimiz bizimle yürüyor, kapısını çalıp bildirimizi uzattığımız, çağrımızı ilettiğimiz herkes evine buyur ediyor. Öyleyse bize de bir görev düşüyor: Basılmadık zil, aşındırılmadık eşik bırakmayacağız. Kimse kendini çaresiz hissetmeyecek. Dayanışma büyüyecek. Bu karanlığı ancak öfkeli bir bilincin coşkusu dağıtabilir ve o bizde fazlasıyla var... Son olarak, Gürsel mahallesi sakinlerini ve tüm İskenderun halkını yarın Semt Evimizin açılış törenine beklediğimizi belirtiyor, mücadeleyi büyütmek, geleceği kazanmak için omuz omuza durmaya çağırıyoruz.