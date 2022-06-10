İşkence mekanıydı: Diyarbakır İçkale restorasyonlarında insan iskeletlerine rastlandı

Diyarbakır'In Sur İlçesi'ndeki tarihi İçkale'de yapılan restorasyonlarda 3 insan iskeletine rastlandı.

Bulunan iskeletlerin yetkililere bildirilmesi ve müze müdürlüğüne teslim edilmesinin akabinde, bulunan kemiklerin kimlik tespiti için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Diyarbakır Barosu: Sürecin takipçisi olacağız

Diyarbakır Barosu, kamuoyuna yansına haberle ilgili harekete geçti. Barodan bir heyet kemiklerin bulunduğu yerde incelemelerde bulundu. Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı temaslarda olay yerinde incelemeler yapılarak restorasyonu gerçekleştiren firma ile görüşmeler alındığı ifade edildi.

Diyarbakır Barosu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bir kısım basın yayın organlarında Sur İlçesi Cevatpaşa Mahallesi Hz. Süleyman Caddesi İçkale Sokakta devam restorasyon çalışmaları sırasındainsan iskeleti ve kemiklerinin bulunduğu, söz konusu yerin 1990’lı yıllarda JİTEM tarafından sorgu ve infaz merkezi olarak kullanıldığı haber edilmiştir.

Habere konu yer, 1990 yıllarda JİTEM tarafından kullanıldığı ve gözaltında kayıplarla sürekli gündeme gelen bir yer olması nedeniyle Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz söz konusu çalışma alanına gitmişlerdir.

Bölgede özel bir şirket tarafından restarorasyon çalışmalarının devam edildiği gözlemlenmiştir. Restorasyon çalışması yürüten özel şirkete ait yetkililerle yapılan görüşmede mayıs ayında çalışmalar esnasında 3 insan iskeletine denk geldiklerini, söz konusu insan iskeletlerini usulü dahilinde kayıt altına alıp görüntelediklerini, tutanağa bağladıklarını ve raporlarıyla birlikte Müze Müdürlüğüne teslim ettikleri bilgisini vermişlerdir. Müze yetkilileri ile yapılan görüşmede üç insana ait iskeletlerin kendilerine teslim edildiğini, muhafaza altına aldıklarını bilgisi verilmiştir.

Diyarbakır Barosu olarak süreci takip edip insan iskeletlerinin kime ve hangi tarihe ait olduğu konusunda yasal süreci başlatacağımızı kamuoyuyla paylaşırız."