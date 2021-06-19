İskelenin halatı koptu: 2 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, binanın dış cephe sıvasını yapan işçilerin bulunduğu iskelenin halatı koptu. 6 katlı binanın 3’üncü katından düşen 2 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay öğleden sonra saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Duman (50), Enes Duman (23), Suriye uyruklu Muhammed Emino (32) ve Mustafa Emino (35), binanın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle 6 katlı binanın 3’üncü katına çıktı.

İşçiler çalışırken, halatlarda kopmalar meydana geldi ve iskelenin bir tarafı devrildi. İskeleyle birlikte üzerinde çalışan 4 işçi zemine düştü.

Yaralanan işçilere ilk müdahaleyi yapan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alınan işçilerden Osman Duman ile Suriye uyruklu Mustafa Emino doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.