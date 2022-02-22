İsim benzerliği nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alınan kadına tazminat

60 yaşındaki Şenel Çelik, 2014 yılında Samsun’da düzenlenen bir eylemde, üzerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karikatürü olan ve "Hırsızı, katili, yobazı kovala" yazılı döviz taşıdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında yakalama emri çıkarılan ve tatilde olduğu sırada Antalya’da gözaltına alınan Çelik, Samsun’a hiç gitmediğini, haksız gözaltı yapıldığını belirtti. Çelik, yargılamaya konu olan fiili gerçekleştiren kişi olmadığının ve isim benzerliği nedeniyle yargılandığının anlaşılmasıyla 17 Eylül 2015’te beraat etti.



Çelik, 21 Aralık 2015’te haksız yakalama ve gözaltı nedeniyle Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ancak “sanığın tutulması ve yakalanması yasal zorunluluktan kaynaklı” denilerek, Çelik’in tazminat talebi reddedildi.

AYM tazminata hükmetti

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Çelik, 10 bin liralık manevi tazminat talebiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. 18 Ocak 2022’de başvuruyu değerlendiren AYM, Çelik’e net dört bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Dört bin 865 TL’lik yargılama ve savunma giderlerinin de Çelik’e ödenmesine ilişkin AYM kararı Resmi Gazete’nin bugünkü (22 Şubat) sayısında yayınlandı.

Oy birliği ile alınan kararda, "yakalama emrinin hukuka aykırı olması ve buna rağmen tazminat isteminin kabul edilmemesinin, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" belirtilerek bu durumun Anayasa’nın 19. maddesine de aykırı olduğu ifade edildi.