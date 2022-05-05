Işıkçılar'da kafalar karışık: İstila mı, kaos mu?

Işıkçılar Cemaati'nin yayın organları birbirine düştü. Türkiye Gazetesi, Yılmaz Bilgen imzalı bugünkü manşetinde mülteciler üzerinden Gezi Parkı benzeri yeni olaylar planlandığını öne sürdü. Haberde "Senaryo hazır; yeni Gezi için her şey düşünülmüş. Suriyeli mültecileri merkeze alan kışkırtma ve tahrikler için 60 milyon doların üzerinde para ayrıldı. İsyan dalgasında asıl hedef olayları yurda yayıp, iç savaş çıkararak hükûmeti istifaya zorlamak" ifadeleri kullanıldı.

'İsyanın zeminin' mülteci karşıtlığı olacağı iddia edilen haberde "Gazetemize konuşan güvenlik kaynakları 2 yılı aşkın süredir bu yönde hazırlıklar yapıldığını ve geçen yıl planlanan kalkışmanın bu yaz aylarına bırakıldığı bilgisini paylaştı" denildi.

TGRT ise tam tersi

Aynı grubun TGRT televizyonunda ise bir gün önce "Misafirperveriz ensarız ama çok fazla" ve "Türk turizmin kalbi işgal altında" başlıkları ile anahaber bülteninde sunulan haberde bayramdaki görüntüler için "Canımız yandı" denildi.

"Soruna gözleri kapatmamanın gerektiğini" belirten anahaber spikeri Ekrem Açıkel "Avrupalı olsanız buraya gelir misiniz? biz gidemiyoruz oraya Sultanhamet resmen istila edilmiş" diyerek tepki gösterdi.