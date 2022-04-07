IŞİD'linin kaçırdığı Ezidi kadının Ankara'ya uzanan hikayesi

Ezidi Rojda (23) Ankara’nın Kazan ilçesine bağlı Saray Mahallesi’nde yaklaşık üç yıldır tutulduğu bir IŞİD’liye ait evden Kanada’da bulunan akrabalarının IŞİD’liye 8 bin dolar ödemesiyle kurtarıldı. Rojda, geçtiğimiz günlerde ailesinin belirlediği kişiler tarafından teslim alındı.

Sağlığı yolculuk yapmasını zorlaştıracağı gerekçesiyle güvenli bir yerde geçici bir tedavi uygulanan Rojda, Türkiye’den ayrılmadan önce KısaDalga'dan Hale Gönültaş'a konuştu. Ezidi kadın, geçtiğimiz günlerde IŞİD’den kurtarılan kız kardeşinin de yaşadığı bir Avrupa ülkesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.

İki seneye yakın çok sayıda IŞİD’liye 'satıldı'

Tercüman aracılığıyla konuşulan Rojda, IŞİD’in tarafından esir alınmasının ardından, Irak-Suriye ve Ankara’ya uzanan hikayesini anlattı.

IŞİD’in 2014 Irak’ta Şengal katliamı sırasında köyleri basıldığında annesi ve üç kız kardeşi ile birlikte bir pikaba bindirilen ve ilk üç hafta annesi ve kardeşleriyle bir arada tutulan Rojda, daha sonra kardeşleri annelerinden ayrı tutulduğunu söyledi. İki seneye yakın süre boyunca Musul ardından Suriye’nin Rakka kentinde çok sayıda IŞİD’li tarafından "alınıp, satıldığını" ifade eden Rojda, cinsel istismarın yanı sıra IŞİD’li kadınlar tarafından da fiziksel şiddete uğradığını dile getirdi.

Rakka’da kendisini en son satın alan IŞİD’li tarafından araçla Rakka’ya üç buçuk saat uzaklıktaki Mayadin ilçesine götürülürken pikabın kapısını açarak kendini boşluğa bırakan Rojda, arkadan gelen binek aracın altında kalması sonucu yaralandığını, iki bacağında da ezik ve kırık oluştuğunu belirtti. Tedavi için IŞİD’li kadınların yönettiği Mayadin’de bir eve getirilen Rojda bu evde uzun bir süre kaldığını anlattı.

'Evi Türkiye ve Cezayirli iki kadın idare ediyor'

Rojda’nın aktardığına göre, söz konusu evi Türkiye ve Cezayirli iki kadın idare ederken, kadınlar Rojda’yı "İslam’ın temel ilkelerini yerine getirmesi için" zorlayarak fiziksel şiddet uyguladı. Rojda o günlerdeki psikolojik durumunu “Boşluk. Bir hissim yoktu” kelimeleri ile tanımlıyor.

Süresini hatırlayamadığı kadar uzun bir süre evin bodrum katında soğuk, küflü, lağım sızıntısı olan, zifiri karanlık, fare ve türevi hayvanların da bulunduğu bir alanda tutulduğunu ifade eden Rojda, tutulduğu mekânda Ezidi üç kadın daha olduğunu, kendilerine "kafirler" diye hitap edildiğini ve günde bir kez “yarım ekmek ve sadece su" verildiğini söyledi.

Son olarak Türkiyeli bir IŞİD’liye 200 dolar karşılığında "satıldığını" söyleyen Rojda sınırı kaçak yolla geçerek özel bir araçla Ankara’ya geldiklerini, Kazan ilçesi Saray Mahallesi’ne yerleştiklerini anlattı.

Suriyeli IŞİD’linin Rojda’yı ailesine "satmaya" karar vermesiyle sosyal medya uygulaması üzerinden Kanada’ya iltica eden uzak akrabalarına ulaşan Rojda, 8 bin dolar karşılığında kız kardeşinin de bulunduğu Avrupa ülkesine gönderildi.