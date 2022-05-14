IŞİD'liler hakkındaki sorulara 'devlet sırrı' deyip yanıt vermediler

Türkiye’deki IŞİD davalarında kaç kişinin ceza aldığı, kaç IŞİD’linin yakalandığına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) yöneltilen sorular, önce İçişleri Bakanlığı’na oradan da Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı’na yönlendirildi.

CİMER aracılığıyla sorulan bu sorulara, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’ndan tek cümlelik olumsuz yanıt verildi. TEM Daire Başkanlığı’nın yanıtı şöyle:

“Yapılan inceleme neticesinde başvurunuzun 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun 4. bölümü kapsamında olduğu değerlendirilmiştir.”

ANKA'dan Gürkan Demirtaş ve Tamer Arda Erşin'in haberine göre, TEM Daire Başkanlığı’nın atıf yaptığı 4982 sayılı Kanun’un “Bilgi Edinme Hakkının Sınırları”nı düzenleyen 4. Bölüm’de kapsam dışı tutulan konular şöyle sıralanıyor:

“Yargı denetimi dışında kalan işlemler, Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler, Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler, İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler, İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, Özel hayatın gizliliği, Haberleşmenin gizliliği, Ticarî sır, Fikir ve sanat eserleri, Kurum içi düzenlemeler, Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler, Tavsiye ve mütalaa talepleri.”

Yanıt bekleyen IŞİD soruları

CİMER ve İçişleri Bakanlığı’nın yanıtsız bıraktığı sorular şöyle:

“Türkiye’de şu ana kadar IŞİD tarafından kaç saldırı gerçekleştirildi, saldırılarda kaç kişi yaşamını yitirdi? Türkiye genelinde IŞİD’liler hakkında açılan dava sayısı kaçtır? Kaç IŞİD’li örgüt üyeliğinden yargılanıyor ve kaçı ceza aldı? IŞİD’in Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin kaç kişi ceza aldı? Halen aranan IŞİD’li sayısı kaçtır? IŞİD örgütüne ilişkin ana dava açıldı mı? IŞİD saldırılarına ilişkin yargılanan kamu görevlisi sayısı kaç, bunlardan kaçı ceza aldı?”