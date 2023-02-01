IŞİD'le bağlantılı örgütün Türkiye'deki mal varlığı donduruldu

IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı ISIL-SEA (Güneydoğu Asya'da Irak ve Levant İslam Devleti) adlı örgütün Türkiye’deki mal varlığının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara göre; ISIL-SEA'nin Türkiye’deki mal varlığı, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle donduruldu.

Kararda şöyle denildi:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”