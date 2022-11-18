IŞİD'e finans sağladığı belirlenen 20 kişi gözaltına alındı

Mersin merkezli 11 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, IŞİD'e finans sağladığı tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda araştırma yapan jandarma ekipleri, yardım adı altında topladıkları parayı IŞİD'e aktaran ve şüpheli para transferleri belirlenen 1'i Çin, 1'i Alman ve 18'i Türk vatandaşı toplam 20 şüpheliyi tespit etti.

Mersin merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Erzurum, Kahramanmaraş ve Hatay'da zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalandı, aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (AA)