IŞİD ve El Kaide'yle ilişkili olduğu belirtilen 29 kişinin mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 29 kişi ve 1 kurumun mal varlığı donduruldu, IŞİD'e destek verdiği için daha önce mal varlığı doludurulan bir kişininse hakkındaki dondurma kararı kalktı.

Haber Merkezi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, IŞİD ve El-Kaide'yle ilişkili oldukları belirtilen 29 kişi ve 1 kurumun mal varlıkları donduruldu. Öte yandan daha önce IŞİD'de finansal destek sağladığı gerekçesiyle mal varlığı dondurulan İsmail Bayaltun hakkındaki kararsa kaldırıldı.

Malvarlıkları IŞİD'le iltisaklı oldukları gerekçesiyle durdurulan kişiler şu şekilde:

  1. Obil Alyosuef
  2. Yaman Alhasan
  3. Mohamad Azram
  4. Muhammed Bereket
  5. Nuri Alahhmed
  6. Omar Qabaleh
  7. Ahmad Zaher Muhanna
  8. Abdurrahman Abdulkarem
  9. Mohammad Alnasser
  10. Ahmad Sahwan
  11. Abdulkadir Khatib
  12. Ammar Salo
  13. Şadi Salo
  14. Muhammed Salo
  15. Mohamad Zakaria Alabdullah Alrazouk
  16. Ahmet Karaağaç
  17. Ubeyde Yiğitbaşı
  18. Ahmet Elsaid
  19. Turgut Küçükefe
  20. Delal Abdullatif Aluç
  21. Mehmet Zeki Yıldız
  22. Yunus Emre Sakarya
  23. Mohammed Raed Kaka
  24. Hussam Jamous
  25. Fatma Özdemir
  26. İbrahim Bahsiti
  27. Bakhtiiar Abdurashidov

El Kaide'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle Adana doğumlu Emrah Kuşçu ve Halep doğumlu Mahmoud Jalab'ın da mal varlıkları donduruldu.

Ankara'da kayıtlı "Profesyoneller Elektronik Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi"nin de mal varlığı IŞİD'le olan ilişkisi dolayısıyla donduruldu.

Haber

Peker videosunda adı geçen SADAT nedir? AKP korumasındaki SADAT'ın 'karanlık' hikayesi...