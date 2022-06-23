IŞİD ve El Kaide'yle ilişkili olduğu belirtilen 29 kişinin mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, IŞİD ve El-Kaide'yle ilişkili oldukları belirtilen 29 kişi ve 1 kurumun mal varlıkları donduruldu. Öte yandan daha önce IŞİD'de finansal destek sağladığı gerekçesiyle mal varlığı dondurulan İsmail Bayaltun hakkındaki kararsa kaldırıldı.

Malvarlıkları IŞİD'le iltisaklı oldukları gerekçesiyle durdurulan kişiler şu şekilde:

Obil Alyosuef Yaman Alhasan Mohamad Azram Muhammed Bereket Nuri Alahhmed Omar Qabaleh Ahmad Zaher Muhanna Abdurrahman Abdulkarem Mohammad Alnasser Ahmad Sahwan Abdulkadir Khatib Ammar Salo Şadi Salo Muhammed Salo Mohamad Zakaria Alabdullah Alrazouk Ahmet Karaağaç Ubeyde Yiğitbaşı Ahmet Elsaid Turgut Küçükefe Delal Abdullatif Aluç Mehmet Zeki Yıldız Yunus Emre Sakarya Mohammed Raed Kaka Hussam Jamous Fatma Özdemir İbrahim Bahsiti Bakhtiiar Abdurashidov

El Kaide'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle Adana doğumlu Emrah Kuşçu ve Halep doğumlu Mahmoud Jalab'ın da mal varlıkları donduruldu.

Ankara'da kayıtlı "Profesyoneller Elektronik Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi"nin de mal varlığı IŞİD'le olan ilişkisi dolayısıyla donduruldu.