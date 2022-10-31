IŞİD kadısı tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irakta IŞİD saflarında faaliyet gösteren 1’i Türk, 5’i yabancı uyruklu 6 şüphelinin, yasa dışı yoldan ülkeye girip, örgütün Yamaçlı Grubu’na dahil olduğunu tespit etti. Şüpheliler gözaltına alındı.

Fetva sorumlusu

DHA'nın haberine göre emniyete götürülen şüphelilerden A.H.’nin, Suriye’de El-Kaide saflarında faaliyet yürüttüğü, bölgenin IŞİD’in eline geçmesiyle birlikte saf değiştirdiği belirtildi.

A.H.’nin, örgüt bünyesinde kadılık yaptığı, fetva sorumlusu olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile A.A. (22) tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı, diğer şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.