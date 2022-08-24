IŞİD halifesinin abisi MHP'li vekille görüştü, üniversiteden plaket aldı

IŞİD'in ikinci halifesi olduğu belirtilen ve ABD operasyonu sonucu öldürüldüğü açıklanan Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli el-Selbi'nin abisi Adil Selbi'nin 2006’dan beri Türkiye’de olduğu ve Irak Türkmen Cephesi yöneticiliği yaptığı belirtiliyor.

Halktv'den Hazar Dost'un haberine göre, açık kaynaklarda, Adil Selbi’nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili Olcay Kılavuz, Keçiören Belediyesi Başkanı AKP’li Turgut Altınoluk’la görüştüğüne dair fotoğraflar da mevcut. Kılavuz, kendi Twitter hesabında da görüşmeye dair fotoğrafları paylaştı:

MHP'li bir siyasetçi ile görüşen Selbi’ye, Türkmeneli Yardım Vakfı adına, Aralık 2016’da Gazi Üniversitesi’nin düzenlediği yardım kampanyası nedeniyle plaket de verildi.

Türkmeneli Yardımlaşma Vakfı Başkanı Turhan Ketene, iddialara dair "Vakfımızdaki kayıtlara göre herhangi bir görevi yoktu. Önceki dönemde yaşananlar hakkında fikrim yok. Irak ve Suriye'deki savaşın ardından bölgeye birçok Türkmen geldi. Aralarında faaliyet yürütmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ketene, Adil Selbi'nin, IŞİD'in eski halifesi el-Selbi'nin kardeşi olduğunu da doğruladı.