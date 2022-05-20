IŞİD hakkında haber yapan gazeteciye tehdit yağıyor

Genç yaşta IŞİD'e katıldığı iddia edilen Türkiye vatandaşı bir kadın, geçen günlerde örgüt üyeliğinden tutuklu yargılandığı davada beraat etmişti. Kadının ifadesini haberleştiren gazeteci Hale Gönültaş İstanbul'da IŞİD örgütlenmesinin boyutlarını ortaya koymuştu. İstanbul'daki bir millet bahçesinde cihat videosu da çeken kadının ifadesinde Tevhid Grubu ve IŞİD'e ilişkin bilgiler vermiş, İstanbul'un farklı semtlerinde yaşanan istismar olaylarını anlatmıştı. Gazeteci Hale Gönültaş, sosyal medya hesabından, söz konusu haberin ardından tehdit edildiğini duyurdu.

Aldığı tehditlere ilişkin açıklamasını, IŞİD ve Tevhid Grubu'na ilişkin haberini alıntılayarak yapan Gönültaş şu ifadeleri kullandı:

"Tevhid Grubu'ndan gelen tehdit içeren arama ve tacizleri görünür kılmadım. Lakin söz konusu grubun sosyal medya üzerinden ismimi hedef göstererek başlattığı kampanya riskli bir sürece doğru ilerlemektedir."