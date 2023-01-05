IŞİD bağlantılı bazı kişilerin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı mal varlıkları dondurulan gerçek ve tüzel kişileri duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı karara göre söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin "IŞİD iltisaklı olduğu" belirtildi.

Kararda şöyle denildi:

"6415 sayılı kanunun 7.maddesinn 3.fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3.ve 4.maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş ve ya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır."