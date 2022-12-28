İşe gitmemek için kendini bıçakladı

Japonya'nın Osaka eyaletine bağlı Toyonaka kentinde 50 yaşında bir ofis çalışanı, sokakta belinden bıçaklanmış halde bulundu.

Polis, söz konusu kişinin "arkadan bıçaklandığına" dair bir rapor hazırladı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda olaya dair bir şüphelinin bulunmaması üzerine polis, bıçaklanan kişinin yeniden ifadesini aldı. 50 yaşındaki adam, ifadesinde yanlış beyanat verdiğini ve kendini bıçakladığını itiraf etti.

Adam, "Bunu işten kaçmak için yaptım" ifadelerini kullandı.