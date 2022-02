İşe gitmek için evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze’de ailesiyle birlikte yaşayan 36 yaşındaki Mümin Özdemir, yeni bir iş buldu. Beş gün önce iş başı yapmak üzere evden çıkan Özdemir’e, ailesi yarım saat sonra ulaşamadı. Özdemir’in akşam da eve gelmemesi üzerine endişelenen aile, soluğu polis merkezinde aldı. 5 gündür Özdemir’den haber alamayan aile, Mümin Özdemir’in bir an önce bulunmasını istiyor.



Mümin Özdemir’in 2 senedir çalışamadığını söyleyen baba Hasan Özdemir, “Saat sabah 6.30’da buradan işe gidiyorum diye çıktı. Yarım saat içinde telefon ettim, ulaşamadım. Başka bir haberimiz de olmadı zaten. Polise haber verdik, akrabalara telefon ettik. Hiçbir yerde yok. Biz en çok kaçırıldı diye düşünüyoruz. Birisi vurup bir yere mi attı, arabaya koyup götürdü mü? Biz ondan şüpheleniyoruz. 2 senedir çalışmıyordu. İş buluyorduk girmiyordu. Çalışmıyordu. Ben ona ‘Oğlum çalış, hayatını kurtar’ diyordum. Ablası, kardeşi, halası, hepimiz diyorduk. Bağırarak, çağırarak değil ama çalışması gerektiğini söylüyorduk. Daha önce böyle bir şey yapmadığı için mahvolduk” dedi.



Ağabeyinin kaçırıldığını düşünen Yaşar Özdemir ise, "Pazartesi sabah 6.30'da evden çıktıktan sonra işe diye çıktı. İlk iş günü olacaktı. 7.00 gibi aradık telefonu kapalıydı. Ulaşamadık. Akşama kadar bekledikten sonra akrabalar, eş, dost, herkesi aradık. Ertesi gün de haber alamayınca polise gittik, kayıp ilanı verdik. Kayıp ilanını oluşturduktan sonra Trabzon, Sakarya'daki akrabaları falan aradık. O günden bu güne kadar herhangi bir haber alamadık. Hiçbir şekilde bir derdi, sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir sorun da yoktu. Daha önce bu zamana kadar evden gitti falan hiç olmadı. Kaçırıldığından şüpheleniyoruz. En azından birine haber verirse, 'Şuradayım' dese neyse de ama 5 gündür kimseden haber alamayınca kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Allah'a şükür herhangi bir hasmımız, düşmanımız yok. Her şey olabilir, para için olabilir, cebindeki telefon için olabilir, artık 5 kuruş için insan öldürenler çıkıyor. Her şey olabilir" diye konuştu.