İşe başladığı gün 'kaza' geçiren kurye yaşamını yitirdi

Sakarya'da geçen cumartesi günü saat 18.30 sıralarında zincirleme trafik kazasında kamyonet, minibüs ve motosiklet çarpıştı.

Kazada motorlu kuryelik yapan Enes Aygüneş yola savrularak yaralandı. Aygüneş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Aygüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, işe başladığı ilk iş gününde kaza geçiren Enes Aygüneş' in cenazesi bugün Karasu Kurudere Mahallesi Kocataş Mezarlığında toprağa verildi.