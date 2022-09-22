İşçinin cesedi kaldırılmadan 'işe devam' edildi

Öğle saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre 61 yaşındaki Nusurettin Akçay kullandığı beton mikseriyle Ülker Sokak’a geldiğinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan beton mikseri park halindeki plakalı araçlara çarptıktan sonra durabildi.

DHA'nın haberine göre Akçay'ın çarptığı araçlardan birinin sahibi İsa Kılıç, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kılıç, sağlık ekipleri gelene kadar Akçay'a ilk yardım müdahalesinde bulundu. Kısa sürede gelen ekipler, Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay'ın cesedi kamyonun yanındayken mikserdeki beton harcı başka bir araca aktarıldı.

Mikserin çarptığı araç sahibi İsa Kılıç, “İşyerimde çalışıyordum. Aracım da park halindeydi. Arkadaşım aradı ve aracımın yanına gelmemi söyledi. 2 araca çarpmış, benim arabayı da koruma demiri takılınca durduğu yere kadar sürüklemiş. Biz direkt şoförün yanına gittik. Gittiğimizde kalp krizi geçiriyordu. 112'deki doktor düz bir zemine yatırmamızı söyledi. Yatırdık ama zaten nabzı atmıyordu" dedi.

Yapılan incelemenin ardından Nusurettin Akçay'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.