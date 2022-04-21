İşçilerini kırbaçlayan patrona 20 yıl hapis

Ruanda'da hırsızlıkla suçladığı 2 işçisini ağaca bağlayıp kırbaçlayan Çinli patron Sun Shujun’un, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı. Şirketin bir mühendisi de suç ortağı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ruanda'da, işkenceyle suçlanan Çinli iş insanı Shujun ile ilgili yargılama sürecinde karar açıkladı. Şirket mühendislerinden Alexis Renzaho da suç ortağı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Shujun ve Renzaho'nın mahkeme masraflarını karşılamasına ve kurbanlara yaklaşık 2 bin 500 dolar tazminat ödemesine hükmetti. Sanıklara karara itiraz etmeleri için 1 ay süre verildi.

Ne olmuştu?

Ruanda’da faaliyet gösteren Çinli patron Sun Shujun, Ağustos 2021'de hırsızlıkla suçladığı 2 işçisini kırbaçlayıp video çekmişti. İşçileri hırsızlıkla suçlayan Sun Shujun’un videosu, sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya platformlarında yayılan videonun ardından Sun Shujun ve ona yardım eden 2 kişi, Eylül 2021'de tutuklanmıştı.